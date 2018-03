Dólar inicia o dia em queda e Bolsa sobe O dólar comercial iniciou o dia em queda, cotado a R$ 3,1110 na ponta de venda dos negócios. Às 10h01, a moeda norte-americana está no patamar máximo do dia, em R$ 3,1120. A cotação mínima até este horário foi de R$ 3,1050. Às 10h24, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,60%. O mercado de câmbio abriu atento às informações da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que foi divulgada na manhã desta quinta-feira. No documento, os membros do Comitê voltaram a destacar a deterioração das expectativas de inflação para o curto prazo. Eles ressaltam, contudo, que o pessimismo para longo prazo, detectado nas últimas pesquisas de estimativas do mercado, é incompatível com a disposição do Copom de atuar no controle à inflação. A trajetória em queda do dólar reflete ainda a expectativa de fluxo positivo de dólares para o mercado interno. Isso porque, com o sucesso da emissão de títulos do governo no exterior, bem como a aprovação do mínimo em R$ 260,00, cresce o interesse de empresas brasileiras em captar recursos no exterior. Várias empresas e bancos, inclusive, assumiram que têm operações engatilhadas e podem ir a mercado a qualquer momento. A expectativa de alta dos juros norte-americanos deve levar as empresas a iniciarem esta captação de recursos o mais breve possível. No dia 30 deste mês, o banco central dos Estados Unidos (Fed) reúne-se e a expectativa é de que os juros passarão de 1% ao ano para 1,25% ao ano. Essa alta tende a pressionar para cima as taxas que as empresas brasileiras terão que pagar para captar recursos no exterior.