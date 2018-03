Dólar inicia o dia em queda e Bolsa sobe 1,62% O dólar comercial iniciou o dia em queda, cotado a R$ 3,1360 na ponta de venda dos negócios. Às 10h27, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1420, em baixa de 0,41% em relação aos últimos negócios de ontem. A máxima do dia, até este horário, é de R$ 3,1440 e a mínima, R$ 3,1350. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,62%. Os investidores iniciaram o dia atentos aos números do mercado de trabalho norte-americano. O número de oportunidades de trabalho criadas nos EUA em maio cresceu pelo terceiro mês consecutivo, confirmando as expectativas de que o mercado de trabalho possa estar finalmente recuperando-se. Este fator é favorável à tendência de alta dos juros nos Estados Unidos. O comportamento do dólar hoje dependerá ainda dos caminhos que traçar o preço do barril de petróleo. Neste início de manhã, os contratos futuros da commodity caem com os investidores reagindo positivamente à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reavaliar a oferta e demanda em agosto. Também pesa favoravelmente a melhora nos estoques de petróleo dos EUA, anunciada ontem. Internamente, o mercado vai acompanhar os fatos políticos. Os investidores gostaram das conquistas que o governo teve recentemente ao aprovar o salário mínimo de R$ 260 na Câmara, mas ainda se mantêm alerta para os próximos passos. Este valor está dentro das limitações orçamentárias do governo, o que é positivo, já que não provocará um déficit maior da previdência. O fluxo de dólares para o mercado interno também será determinante.