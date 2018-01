Dólar inicia o dia estável, mas já opera em alta de 0,46% O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0300 na ponta de venda dos negócios, estável em relação às últimas operações de ontem. Às 10h10, o dólar comercial chegou ao patamar máximo do dia, vendido a R$ 3,0440, em alta de 0,46%. Os investidores continuarão atentos ao cenário internacional. Desde que Alan Greenspan discursou no Congresso norte-americano e, apesar de confirmar a política de alta comedida de juro, reafirmou que o crescimento da economia nos EUA é generalizado, sustentável e que o Fed (banco central dos EUA) está pronto para ser flexível se a inflação o exigir, os investidores resolveram corrigir um excesso de otimismo quanto ao fluxo mundial de recursos. Ou seja, com uma visão menos otimista para a entrada de dólares, a moeda norte-americana assumiu trajetória de alta. Economia norte-americana aquecida indicam que os juros nos Estados Unidos subirão (como meio para conter pressão de alta sobre a inflação). Quando os juros norte-americanos estão mais altos, fica mais difícil para empresas e para o governo brasileiro captarem recursos no exterior. Este cenário tende a reduzir a entrada de dólares no País, o que cria um ambiente favorável à alta do dólar.