Dólar interrompe altas e recua em dia de poucos negócios

A moeda norte-americana recuou 0,99 por cento, a 1,991 real, após acumular valorização de 4,2 por cento nas últimas cinco sessões.

"O dólar caiu hoje de olho no cenário externo, num dia em que os volumes no mercado (de câmbio) local foram muito baixos", avaliou um profissional de uma corretora nacional que preferiu não ser identificado.

Para ele, a combinação de bolsas de valores em alta com a forte queda da divisa norte-americana em nível global forçaram para baixo as cotações do dólar também frente ao real. No final da tarde, frente a uma cesta com as principais divisas globais, o dólar perdia cerca de 1,1 por cento.

Nos Estados Unidos, os mercados acionários exibiam alta no momento em que os negócios no mercado de câmbio local se encerraram, impulsionadas pelo bom desempenho de papéis financeiros e de commodities.

A bolsa de valores brasileira ficou fechada nesta sessão.

"Os dados sobre os pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos também ajudaram na queda do dólar", comentou o profissional.

O Departamento de Trabalho dos EUA informou pela manhã que o número de novos pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada em 4 de julho recuaram em 52 mil, para o patamar ajustado sazonal de 565 mil, muito abaixo do esperado.

O feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 no Estado de São Paulo esvaziou os negócios no câmbio, que contou apenas com operações à vista no balcão. O volume negociado era de 311 milhões de dólares, o menor em mais de sete meses.

Nesse contexto, o Banco Central interrompeu pela primeira vez desde 8 de maio os leilões diários de compra de dólares no mercado à vista.

