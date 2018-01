Dólar interrompe sequência de queda e sobe 0,29% A ausência do PMDB no ministério de Luiz Inácio Lula da Silva foi apontada por analistas do mercado financeiro como o principal motivo pela alta do dólar nesta sexta-feira, após cinco dias seguidos de queda da moeda norte-americana. A dólar encerrou o dia na cotação máxima de R$ 3,49, em alta de 0,29%. A rolagem de 84% da dívida em dólar com vencimento do próximo dia 2 de janeiro (US$ 2,6 bilhões) não foi suficiente para manter a trajetória de queda da moeda norte-americana. Embora o acordo no Legislativo para a indicação das presidências de Câmara e Senado tenha sido mantida, foi inevitável a percepção de que o rompimento na composição ministerial, com alguma troca de acusações entre representantes dos partidos, enfraquece a até agora maior base de apoio para uma governabilidade mais tranquila no futuro governo.