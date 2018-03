Dólar interrompe trajetória de queda e fecha a R$ 3,385 O dólar comercial interrompeu hoje a queda iniciada na sexta-feira, para fechar em alta de 0,45%, a R$ 3,385. O mercado monitorou os desdobramentos da guerra no Iraque e já avalia que eventual reestruturação da dívida externa pelo governo da Venezuela poderá afetar o fluxo de recursos para países emergentes. Os profissionais das mesas de operação avaliam que, passada a volatilidade típica do dólar no fim de mês, as cotações podem vir a ser pressionadas em abril. Além do receio de que o conflito no Iraque persista até lá, não é descartada eventual "guerra" interna, entre governo e Congresso, em torno da votação das reformas tributária e da Previdência, se o PMDB decidir ficar na oposição. Nas bolsas, o mercado manteve uma postura cautelosa. O índice Dow Jones caiu 0,61% e a Nasdaq recuou 0,25%. O fato é que as tropas anglo-americanas estão enfrentando mais resistência do que imaginavam, inclusive de grupos paramilitares que apóiam Saddam Hussein, sem mencionar as tempestades de areia. É fato ainda que soou mal o ataque a um mercado em Bagdá, que teria deixado pelo menos 15 mortos. Imagens de civis mortos são a maior antipropaganda dos Estados Unidos e devem elevar a temperatura dos protestos pacifistas. Pelo sim, pelo não, a Bovespa acompanhou a cautela de Nova York. Mesmo porque não há outro referencial atualmente que não seja o noticiário sobre a guerra. O índice teórico paulista fechou em queda de 0,23% e o volume financeiro somou R$ 540 milhões. O alívio do risco Brasil e do dólar falaram mais alto na hora de definir a expectativa para a taxa de juros do País. Apesar da percepção de que a guerra no Oriente Médio pode ser mais longa do que se gostaria, os DIs futuros reduziram suas taxas hoje. Nem mesmo a notícia de que a Venezuela planeja a reestruturação de sua dívida externa abalou os negócios hoje.