Dólar inverte a mão e já está em queda novamente Como já haviam previsto os especialistas, o dólar teve uma pequena alta, hoje. A moeda abriu em alta de 0,15% e a alta acelerou até chegar a 0,90%, com a cotação a R$ 3,38. Mas, como também haviam previsto os especialistas, a alta era um "ajuste técnico" - que seguiu a abertura em queda também nos títulos da dívida neste início de manhã - provocado pelas fortes e consecutivas desvalorizações da moeda norte-americana dos últimos dias. Como nada mudou de ontem para hoje ? o otimismo do mercado se mantém -, a tendência que prevalece no comportamento das cotações ainda é de queda, neste início de 2003. Por volta do meio-dia, o dólar mudou de mão e passou a ser negociado em baixa. Às 12h22, estava em queda de 0,90%, cotado a R$ 3,32. Clique aqui para saber como está o dólar