Dólar inverte a mão e sobe O dólar passou a operar em alta após ter atingido a mínima de R$ 2,81, em baixa de 1,75% sobre o fechamento já recorde de ontem. Às 12h12, operava em alta de 0,87%, cotado a R$ 2,885. O dólar alcançou um preço baixo que atraiu os compradores ao mercado, explicam analistas. Ontem a moeda já havia apresentado queda de 2,05% e uma correção técnica hoje não era descartada. Segundo operadores ouvidos pela Agência Estado, o Banco do Brasil teria se destacado em operações de compra da moeda norte-americana. O rumor fez com que outras tesourarias acompanhassem o movimento, uma vez que as mesas constantemente cogitam a possibilidade de o BB agir em nome do Banco Central no mercado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.