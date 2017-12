Dólar inverte mão e vai para a mínima do dia Depois de permanecer em alta desde logo após a abertura dos negócios, e de ter chegado a R$ 2,893 (+0,45% sobre o fechamento de sexta-feira), o dólar inverteu a mão de direção. Às 11h19, operava na mínima do dia, caindo 0,07% e cotado a R$ 2,878. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.