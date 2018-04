Dólar inverte tendência e cai para R$ 3,10 Depois de abrir em alta, o dólar passou a cair no mercado de câmbio. Às 12h, o comercial estava sendo vendido a R$ 3,1000; em queda de 0,80% em relação às últimas operações de sexta-feira. Ao longo do dia, o valor máximo negociado foi de R$ 3,1620 e o mínimo, de R$ 3,0900. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 33,85% no ano e queda de 10,16% em agosto. A sete semanas das eleições, o cenário político tem destaque central nos negócios. Comenta-se que o mercado gostou da inclusão do renomado economista José Alexandre Scheinkman, professor das Universidades de Princeton (EUA) e de Sorbonne (França), à equipe de Ciro Gomes, candidato presidencial pela Frente Trabalhista. A perspectiva de entrada de R$ 8 bilhões de linhas de financiamento às exportações também ajuda. Os operadores ressaltam, no entanto, que os investidores observam atentamente os encontros que os quatro principais presidenciáveis terão hoje com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Veja às 15:00 um comentário sobre os negócios da manhã. E não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.