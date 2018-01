Dólar leva mercado a errar previsões feitas para 2006 As projeções do mercado financeiro para o desempenho econômico do País em 2006, feitas no final do ano passado, não se confirmaram. Na última semana de 2005, os analistas diziam que a inflação ficaria este ano nos 4,5% fixados como meta pelo governo, mas ela ficará pouco acima de 3%. O mercado apostava ainda que a taxa Selic, o juro básico da economia, chegaria neste mês a 15%, mas os juros estão em 13,25%. Participante do levantamento feito semanalmente pelo Banco Central entre instituições de mercado e analistas, o economista Carlos Thadeu Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diz que a raiz dos equívocos está na trajetória da taxa de câmbio. No final de 2005, o mercado acreditava que o dólar estivesse valendo R$ 2,40 neste fim de 2006. Nesta terça-feira, 26, a taxa era de R$ 2,14. Com o câmbio mais valorizado, o IPCA ficaria na meta de 4,50%. Em vez disso, o câmbio ajudou a segurar os preços e o índice fechará 2006 mais de um ponto porcentual abaixo da meta. Isso explicaria também o erro de previsão da Selic. "A inflação mais baixa abriu espaço para a queda maior dos juros", disse ele. A culpa pelo erro na projeção de câmbio, segundo Carlos Thadeu, foi da balança comercial. Não se esperava, no final de 2005, que o superávit da balança terminasse este ano em US$ 45 bilhões. Na época,a estimativa era de US$ 36,98 bilhões. "Os bons preços de commodities e o crescimento mundial deram fôlego a nossas exportações." Resultado: entrada maciça de dólares e queda da cotação. O câmbio mais baixo, em contrapartida, prejudicou a atividade econômica. O crescimento das importações gerado pela valorização do real e as dificuldades de alguns setores exportadores frustraram a expectativa de que o Produto Interno Bruto tivesse expansão de 3,50%. A previsão agora é de 2,76%.