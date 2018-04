Dólar livre é cotado entre 1,70 e 1,75 peso Na primeira semana sem feriado cambial e bancário na Argentina, em seu segundo dia de vida, o dólar livre está sendo cotado entre 1,40 peso para compra e 1,70 peso para venda nas principais casas de câmbio da city portenha. Porém, alguns negócios estão sendo feitos em 1,75 para venda e 1,50 para compra, cotação do fechamento de sexta-feira. Nos bancos e nas casas de câmbio há muitas filas, mas não foram registados tumultos e o movimento é tranqüilo. Há muitos casos em que a população está vendendo dólar. Estima-se que, a partir de hoje, os bancos possam realizar as operações que, na sexta-feira, primeiro dia após o feriado que durou quase um mês, não puderam ser feitas por falta de tempo para adaptação do sistema financeiro ao novo regime cambial do país. Leia o especial