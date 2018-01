Dólar mantém alta, Bolsa cai 2,18% e risco Brasil sobe mais O mercado financeiro continua reagindo negativamente ao cenário externo. Às 15h34, o dólar comercial está cotado a R$ 3,0640 na ponta de venda dos negócios, em alta de 2,10% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia em R$ 3,0200 e chegou até a máxima de R$ 3,0900. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 2,18%. O risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país ? está em 762 pontos base e atingiu hoje a máxima de 770 pontos base. Quanto maior essa taxa, maior o risco na visão dos investidores. O C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? é cotado a 87,375 centavos por dólar. Ontem encerrou o dia em 90,250 centavos por dólar. No mês de maio, estes papéis já acumulam uma baixa de 4,77%.