Dólar mantém pressão de alta Os números positivos da economia norte-americana - no sentido de indicar menor pressão inflacionária - e a alta das bolsas norte-americanas não foram suficientes na parte da manhã para segurar a alta do dólar. Agora a tarde o câmbio continua pressionado, batendo em sua máxima. A cotação neste momento está em R$ 1,834, com alta de 0,49%. Um preço considerado alto pelo mercado. Maior volume de compras para remessa no exterior e também para proteção de posições no mercado brasileiro, o chamado hedge, estão puxando a alta, explica o editor Josué Leonel. Quem deve em dólar, ou tem muitas despesas em dólar, ou quer diversificar suas aplicações - especialmente os grandes investidores - acabam procurando comprar dólares em momentos de maior oscilação para se proteger de eventuais altas mais fortes. Na ponta das notícias que preocupam, sobraram comentários sobre a situação fiscal da Argentina, que se referem ao equilíbrio das contas públicas do País. Veja em instantes porque a situação na Argentina preocupa o Brasil.