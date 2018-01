Dólar mantém queda com ambiente positivo e captações O ambiente de otimismo em relação ao processo de transição política brasileiro abriu oportunidades de captação de recursos no Exterior e as empresas brasileiras não estão perdendo tempo. O resultado é um dólar em baixa e a perspectiva de que isso continue nos próximos dias. Do início do ano até agora, operações somando US$ 475 milhões já teriam sido fechadas, mas há outras na lista de espera, segundo levantamentos feitos pelas mesas de operações e consultorias. Os únicos sinais de risco para o médio prazo são a iminente guerra entre Estados Unidos e Iraque e, agora, a preocupação com a dívida dos Estados. Para fevereiro, a incógnita é as alianças que o PT conseguirá firmar para formar a sua base no Congresso. Mas por enquanto, as entradas falam mais alto. O dólar abriu em queda de 0,46%, a R$ 3,28, mas, em poucos minutos, a queda diminuiu e, às 10h06, era de 0,15%, a R$ 3,29. Clique aqui para acompanhar as cotações