Dólar mantém queda desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9630 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,03% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h16, a moeda norte-americana está no patamar mínimo do dia, vendida a R$ 2,9600, em baixa de 0,13% em relação aos últimos negócios de ontem. O preço do petróleo continua atraindo a atenção dos investidores. No início da manhã, os preços do barril em Nova York e Londres estavam em baixa. No Brasil, a preocupação com um possível reajuste dos combustíveis em função da alta do petróleo continua, mas o índice de inflação divulgado na manhã de hoje, mostrando recuo dos preços (veja mais informações no link abaixo), traz tranqüilidade para o mercado de câmbio. Por outro lado, os dados de crescimento da economia do País continuam vigorosos, o que traz incertezas sobre uma pressão de alta sobre os preços. O fato é que uma economia aquecida traz, em paralelo, um mercado de consumo mais forte, ou seja, uma demanda mais forte. Este cenário pode resultar em alta dos índices de inflação. Os investidores continuarão acompanhando este cenário. Hoje, no Brasil, serão divulgados os dados da dívida pública interna referentes a julho. Nos EUA, está previsto o anúncio do relatório semanal com o desempenho do comércio varejista na semana até 21 de agosto, e ainda os dados sobre revenda de imóveis residenciais existentes em julho. Qualquer notícia negativa importante, no entanto, será amortizada por um volume alto de dólares no mercado.