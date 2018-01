Dólar mantém queda e é negociado a R$ 2,9880 O dólar comercial encerrou a primeira parte do dia cotado a R$ 2,9930 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,56% em relação às últimas operações de ontem. Na retomada dos negócios, à tarde, a moeda norte americana foi cotada a R$ 2,9880, em queda de 0,73%. Na abertura do dia, o dólar estava em R$ 2,9960 e oscilou da máxima de R$ 2,9990 à mínima de R$ 2,9870. No dia seguinte ao maior blecaute da história dos Estados Unidos, o mercado de títulos da dívida de países emergentes está praticamente fechado. Não há preços nas telas e não há operadores nas mesas de Nova York, informou a corretora López León à editora Cynthia Decloedt. Mais cedo, em Londres, o C-bond ? principal título da dívida brasileira ? chegou a ser ofertado a 87 centavos por dólar na compra e em 87,50 centavos por dólar na venda, de acordo com a corretora. Ontem, fechou em 87,375 centavos por dólar.