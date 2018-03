Dólar mantém trajetória de queda Mesmo após a queda forte, de 2,64%, ontem, o dólar mantém a trajetória de queda. Às 10h13, caía 0,85%, cotado a R$ 2,92. A queda da moeda poderá ser definida, novamente, pelo fluxo positivo de recursos. Há emissões em aberto do Itaú e do Unibanco. A Sabesp planeja captar US$ 200 milhões até início de junho e a Petrobras estaria estruturando uma captação de cerca de US$ 750 milhões também para este mês. Há rumores de emissões da Aracruz, Usiminas, CSN e Vale do Rio Doce. O mercado, no entanto, já estaria em um patamar sensível e, se as entradas não forem confirmadas, a moeda poderá subir. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.