Dólar mantém trajetória de queda no início dos negócios O dólar fechou em queda de ontem (-0,66%) e iniciou o dia de hoje seguindo essa trajetória. Na abertura, caía 0,10%, valendo R$ 2,873. Às 10h58, caía 0,07%, cotado a R$ 2,874. A desvalorização da moeda norte-americana ainda se alimenta das expectativas sobre captações (ontem houve mais uma, somando US$ 35 milhões, de um novato neste mercado, o Banco Alfa), do alto volume de exportações, das projeções de queda do juro e da maior tranqüilidade do cenário político nos últimos dias. Mas, com a cotação do pronto se aproximando dos R$ 2,87, deve entrar nas transações um novo componente: a iminente presença do Banco Central na ponta de compra. Boa parte dos analistas considera que nesse nível de preço do dólar seria interessante para a autoridade monetária retomar a sua política de recomposição de reservas. Veja a cotação do dólar.