Dólar na Argentina fecha em queda de 4,8% O novo ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, estreou com o pé direito. O dólar fechou em baixa, a 3,00 pesos na venda, 4,8% a menos que o fechamento do último dia útil antes do feriado, que durou toda a semana passada. A ponta compradora pagou 2,90 pesos. Entre as entidades que não operam por conta do Banco Central, o dólar fechou a 3,10 para a venda e 2,90 para a compra. Segundo os operadores, dois fatores importantes contribuíram para a pouca demanda por dólar: a lei "tampão" que limitou, temporariamente, a saída de pesos do sistema financeiro que iriam direto para o mercado de câmbio, e o leilão de títulos que o BC realizou para "secar" a praça financeira. Além disso, o BC vendeu dólares, embora os operadores não saibam precisar qual foi o valor da intervenção.