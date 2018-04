Dólar na Argentina recua a 3,08 pesos O dólar na Argentina está sendo negociado com preços 2,2% inferiores à cotação do final da manhã: 3,08 pesos para venda e 2,98 pesos para a compra nas entidades que operam por conta e ordem do Banco Central. O mercado de câmbio reabriu, após o feriado, com o dólar em 3,25 pesos (compra) e 3,15 (venda). O paralelo está sendo vendido entre 2,95 e 3,10 pesos. A cotação está dentro da estratégia do Banco Central e do ministro de Economia, Roberto Lavagna, de manter o dólar ao redor de 3 pesos. Para isso, o BC estaria disposto a injetar até US$ 30 milhões no mercado. Os operadores estimam que a tranqüilidade do câmbio deverá permanecer por, pelo menos, duas semanas, enquanto o novo ministro estabelece seu rumo e o Congresso começa a votar as leis prometidas.