Dólar na BM&F abre em queda de 0,58%, a R$ 2,127 O dólar à vista abriu nesta sexta-feira (24) em queda de 0,58%, cotado a R$ 2,127, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Os trabalhos são marcados pelo dia de formação da ptax que será usada na liquidação dos contratos futuros de março, no próximo dia 1º. Há dois pregões, o dólar registra alta volatilidade e os volumes negociados extrapolam as médias, em função dos interesses em torno desse vencimento. Os operadores acreditam que o mesmo tende a ocorrer esta sexta-feira. Ao movimento de rolagem, na última quinta-feira (23), somou-se ainda uma presença forte de investidores estrangeiros que desmontaram ou diminuíram posições vendidas devido ao feriado de carnaval. O mercado brasileiro ficará fechado enquanto Nova York opera e isso leva o risco a níveis que muitos não querem correr.