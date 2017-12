Dólar na máxima do dia: R$ 1,9710 O dólar comercial voltou a subir no início da tarde. Há pouco estava na cotação máxima do dia - R$ 1,9710. Trata-se de uma alta de 0,82% em relação aos últimos negócios de ontem. De acordo com analistas, a situação argentina é novamente o principal motivo para a alta da moeda norte-americana no Brasil. De acordo com Eduardo Castro, diretor de renda fixa da ABN Amro Asset Management, o movimento de alta do dólar acompanhou a queda no valor dos bradies argentinos - títulos da dívida externa da Argentina. "O mercado financeiro continua operando de acordo com o cenário na Argentina", afirma. Com a piora da visão dos investidores em relação ao cenário da economia argentina, a tendência é de um aumento da procura por dólares ou títulos atrelados à moeda norte-americana. São as operações de hedge, ou segurança, que fazem com que o investidor migre de um ativo de maior risco - ações e papéis de países emergentes - para ativos mais seguros - títulos do Tesouro norte-americano.