Dólar na máxima do dia: R$ 2,0840 O pessimismo volta a dominar o cenário no mercado financeiro. Os índices futuros das bolsas de Nova York já abriram em queda e arrastaram para baixo o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na abertura dos negócios. Há pouco, a Bolsa registrava baixa de 3,00%, enquanto o índice futuro da Nasdaq - bolsa dos EUA que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - estava em baixa de 3,60%. O desaquecimento da economia dos Estados Unidos vem provocando estragos nos resultados das empresas do país e isso deixa os investidores temerosos. Isso porque a queda no lucro das companhias tem impacto direto no preço das ações, já que o preço que elas valem hoje leva em conta a perspectiva de ganho da empresa no futuro. Como essa perspectiva passa a ser menor, também o valor dos papéis cai. Além disso, há outros focos de instabilidade no cenário externo - a situação de déficit das contas externas do Japão e as incertezas em relação ao futuro da economia argentina. Prova de que a instabilidade internacional continua é a escalada das cotações da moeda norte americana que, no início da manhã, era vendida a R$ 2,0840 na ponta de venda dos negócios - alta de 1,02% em relação aos últimos negócios de ontem. Em momentos de instabilidade, os investidores compram um volume maior de moeda norte-americana, aumentando a proteção de suas carteiras contra as oscilações dos ativos de maior risco. Para se ter uma idéia, desde o início do ano, o dólar já subiu 5,46% e, no acumulado do mês de março, até ontem, a valorização é de 0,83%. Juros As taxas de juros também começaram o dia com forte pressão de alta. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,963% ao ano, frente a 16,690% ao ano registrados ontem. Apesar do aumento das apostas em um corte de juros norte-americanos na próxima reunião do banco central dos EUA, em 20 de março, a idéia de queda das taxas no Brasil na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) está praticamente descartada. Os analistas justificam: a forte valorização do dólar frente ao real e a pressão de alta nos índices de inflação impedem uma atitude mais agressiva do Copom em relação a um corte na taxa báxica de juros - Selic -, atualmente em 15,25% ao ano. No início da manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de fevereiro. O Índice ficou em 0,46%, resultado em 1,03% no acumulado do ano. Vale lembrar que esse Índice é usado como base para a meta inflacionária do governo, que é de 4% nesse ano.