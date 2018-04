Dólar na máxima valendo R$ 3,1750 O dólar comercial está em alta no mercado à vista desde a abertura, mas a pressão foi intensificada nos últimos minutos. Segundo operadores, a alta é resultado de fluxo negativo tanto no segmento comercial, onde os importadores se destacam, quanto no financeiro. Às 12h30, a moeda norte-americana estava sendo vendida na cotação máxima de hoje a R$ 3,1750, em alta de 2,96% em relação ao fechamento de ontem. Na abertura, o dólar valia R$ 3,11, com alta de 0,81%. O mercado acredita que hoje há empresas remetendo recursos, embora não tenha identificado um destaque.