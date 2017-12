Dólar na mínima do dia e Bolsa opera em forte alta O dólar comercial está no patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,8600 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma queda de 0,35% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8750 e oscilou até a máxima de R$ 2,8790. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) permaneceu em alta durante quase toda a manhã desta terça-feira. No encerramento dos negócios na primeira parte do pregão chegou à máxima de 18.082, registrando alta de 1,87%. Segundo informam os editores Josué Leonel e Marisa Castellani, o otimismo no mercado financeiro ganhou força após o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, ter confirmado oficialmente o início das conversações para um novo acordo com o FMI. "A conversa está muito boa. Já tratamos da revisão e começamos a conversar sobre a possibilidade de um novo acordo", afirmou o ministro. O representante do FMI Jorge Marquez-Ruarte não confirmou o início formal das negociações para o novo acordo e disse que as discussões ainda se limitam à revisão do acordo atual. Como o ministro Palocci usou a expressão "conversar" e não "negociar", há a hipótese de se tratar apenas de uma diferença semântica. Contudo, o ministro parece sinalizar que pelo menos uma discussão informal sobre o novo acordo - que será o primeiro do governo Lula - já se iniciou.