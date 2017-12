Dólar na mínima do dia: R$ 1,7770 A moeda norte-americana está cotada no patamar mais baixo do dia R$ 1,7770. Trata-se de uma queda de 0,86% em relação ao fechamento oficial de ontem ? R$ 1,7925. O mais provável é que a entrada de recursos no País esteja ainda maior hoje, favorecendo o fluxo cambial positivo ? entrada de dólares maior que a saída. A cotação de hoje é a mais baixa desde 12 de abril, quando o dólar chegou ao patamar de R$ 1,7600. Nos últimos dias, a moeda norte-americana tem ficado abaixo de R$ 1,7900 devido à grande entrada de recursos. De acordo com analistas, a expectativa é que as entradas de recursos superem US$ 1 bilhão nos próximos dias, com a captação de US$ 400 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), de US$ 300 milhões da Companhia Siderúrgica Nacional, e de US$ 350 milhões com a emissão de ações da Embraer no exterior.