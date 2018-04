Dólar não é a principal moeda do mundo, dirá Sarkozy ao G-20

O dólar não é mais a principal moeda do mundo, declarou nesta quinta-feira, 13, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, ao conversar com jornalistas sobre a reunião do G-20 (grupo formado por grandes economias desenvolvidas e emergentes) prevista para começar neste sábado em Washington. "Embarcarei para Washington amanhã para explicar que o dólar, única moeda internacional ao término da Segunda Guerra Mundial, não pode mais reivindicar a posição de divisa hegemônica no mundo", disse o presidente francês. "O mundo muda. Estamos no século 21 e a posição francesa é de que não podemos seguir com um sistema estabelecido no século 20", prosseguiu ele. "O que era verdade em 1945 não é mais verdade hoje", defendeu. "Não se trata de uma questão de coragem, mas de bom senso, de ver as coisas como elas realmente são." Os líderes dos G-20, que engloba os países mais desenvolvidos do mundo e as principais potências emergentes, entre elas o Brasil, se reunirão no sábado para discutir a atual crise financeira internacional. As informações são da Dow Jones.