Dólar não tem como subir, diz economista Ao contrário da previsão de analistas de que o dólar bateria, no mínimo, na casa dos três reais no final de 2003, já há quem considere que a moeda americana, ao final deste ano, deverá estar cotada, no máximo, entre 2,90 e 3,00 reais. Essa, pelo menos, e a previsão do economista Danny Rappaport, diretor da corretora Tática Asset Management, para quem o excesso da liquidez de dólares circulando pelo mundo explica a desvalorização da moeda, não apenas face ao euro, mas a outras moedas, inclusive o real. "Eu acredito que, no Brasil, o dólar ainda é bastante valorizado. O real é uma moeda muito competitiva. O dólar tem caído frente às principais moedas e, por isso, tem caído também frente ao real e numa proporção até bastante menor do que frente ao euro e outras moedas", disse ele, no programa Conta Corrente, da Globo News. Para o economista, a questão cambial não deveria ser determinativa nem para a taxa de juros nem para a previsão da inflação de 2004. "Eu acredito que há várias razões para o dólar não subir no Brasil", completou. Captação externa Ao comentar o sucesso da captação feita ontem pelo Banco Central de 1,5 bilhão de dólares através de títulos do Tesouro, o diretor da Tática disse que tal tipo de operação está sendo feita no início do ano, uma época muito propícia para que países emergentes busquem recursos externos. "O Banco Central viu a oportunidade de emitir a prazo longo e a custo relativamente baixo. O importante é saber se esses recursos irrigarão ou não para o sistema privado. Provavelmente, não. O importante é que o governo os utilize para abater suas dívidas com os credores externos." Risco Brasil O economista acentuou que o risco Brasil vem caindo, e deverá chegar a menos de 400 pontos num futuro próximo, alcançando a média dos países emergentes, "e quem sabe até abaixo da média dos emergentes, se aproximando mais da Rússia e do México". A razão para isso seriam os resultados obtidos nas contas externas, "que estão bastante positivas e não há razão para se esperar que elas deteriorem, pelo menos neste ano". Taxa Selic Rappaport estima que a taxa Selic deve cair apenas 0,5% na próxima reunião do Copom, embora considere que, ao final do ano, ela possa estar abaixo de um dígito, senão real, pelo menos nominal. "Certamente teremos taxas de juros muito mais baixas daqui em diante, mesmo que o Banco Central seja mais conservador no curto prazo", disse. Uma das razões a mais para que os juros caiam, conforme explicou, se deve à valorização da moeda brasileira face ao dólar. A outra é pela queda do consumo, "que continua muito deprimido por conta da inflação do ano passado, que corroeu muito rapidamente os salários".