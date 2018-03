Dólar no patamar mínimo do dia, cotado a R$ 3,0120 O dólar comercial está cotado a R$ 3,0120 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,59% em relação aos últimos negócios de ontem. Este é o patamar mínimo do dia. A oscilação no mercado de câmbio hoje é menor do que a verificada ontem. A cotação máxima nesta quarta-feira é de R$ 3,0240.