Dólar no patamar mínimo do dia, em R$ 2,8650 O dólar comercial está no patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,8650 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de sexta-feira, a baixa é de 0,97%. O dólar abriu cotado a R$ 2,8970 e a máxima do dia foi de R$ 2,8980.