Dólar no patamar mínimo e Bolsa sobe 1,33% O mercado cambial reabre nesta tarde com o dólar comercial em seu patamar mínimo do dia, cotado a R$ 3,0180 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,40% em relação às últimas operações de ontem. No início desta quarta-feira, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 3,0460 ? patamar máximo do dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa ? atingiu a máxima do dia pouco após as 14 horas, registrando alta de 1,33%. Os C-Bonds ? principais títulos da dívida brasileira também estão em seu patamar máximo, negociados a 86,375 centavos por dólar, mas ainda em queda, de 0,31%, em relação aos negócios de ontem.