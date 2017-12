Dólar oficial fecha em R$ 1,8106 O dólar oficial divulgado pelo Banco Central ficou hoje em R$ 1,8106 na ponta de venda, registrando alta de 0,01%, em relação ao fechamento de ontem que foi R$ 1,8104. A cotação do Banco Central é a média dos negócios do dia, e foi inferior ao dólar de fechamento desta sexta-feira, que representa a média dos últimos negócios. O dólar, nestes últimos negócios, foi fechado a R$ 1,8030 registrando queda de 0,55% com relação ao dólar nos últimos negócios de ontem.