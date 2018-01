Dólar oficial fecha em R$ 1,8537 O dólar oficial fechou hoje em R$ 1,8537 para a venda, com alta de 0,37% sobre o fechamento de ontem. Esta é a cotação mais alta do dólar este ano. O dólar mais caro preocupa porque gera pressões inflacionárias. Este é um dos motivos que deve fazer o Comitê de Política Monetária (Copom) manter as taxas de juros da Selic em 18,5% ao ano na reunião de amanhã. Dólar turismo No mercado de dólar turismo, para quem vai viajar para o exterior, a moeda norte-americana subiu hoje 0,53%, fechando a R$ 1,88 na ponta de venda (quanto cobra o banco do consumidor). Veja o link abaixo para conferir as taxas do câmbio