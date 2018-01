Dólar opera em alta desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0340 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,07% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h31, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0410, em alta de 0,30%. Até este horário, o dólar oscilou até a máxima de R$ 3,0450. Os investidores continuarão atentos ao cenário político. É bem provável o mercado financeiro reaja de forma negativa, caso haja retomada de denúncias envolvendo nomes do governo, principalmente se entre eles figurar, mais uma vez, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Por enquanto, a avaliação dos investidores é de que, mesmo com todo o bombardeio de que está sendo alvo, Meirelles permanecerá no cargo. A primeira conclusão, segundo analistas, é que tudo não passa de manobra eleitoral, sem maiores conseqüências. Assim, se tudo continuar como está, o comportamento do mercado internacional vai ditar a trajetória dos ativos no Brasil. Em relação ao exterior, o foco de atenções é o comportamento do preço do petróleo e a expectativa em relação à decisão do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) que reavaliará amanhã a taxa de juros do país.