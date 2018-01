Dólar opera em alta e chega à máxima de R$ 3,0700 O dólar comercial iniciou o dia no patamar de R$ 3,0630 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,26% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h30, a moeda norte-americana está no patamar máximo desta quinta-feira, vendida a R$ 3,0700, em alta de 0,49% em relação aos últimos negócios de ontem. A mínima até este horário é de R$ 3,0630. O preço do petróleo continua no foco de atenção dos investidores. No início da manhã, os contratos futuros negociados na New York Mercantile Exchange (Nymex), com vencimento em setembro, para o barril tipo brent, subiam 0,82%, para US$ 43,16 o barril. Os preços do petróleo recuaram ontem diante do anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de que os países produtores aumentariam sua produção (detalhe: apenas um dia depois de a organização afirmar que não havia meios de fazer isso). Mas hoje os contratos retomam trajetória de alta. Além do petróleo, os investidores estão atentos à divulgação de números do mercado de trabalho nos Estados Unidos e, no cenário interno, aos desdobramentos das acusações de supostas sonegações de patrimônio por parte do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, e do Banco do Brasil, Cássio Casseb. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.