Dólar opera em forte alta e chegou à máxima de R$ 3,1520 O dólar comercial operou em forte alta durante a manhã. Às 12h53, a moeda norte-americana estava no patamar máximo do dia, vendida a R$ 3,1520, em alta de 2,01% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. O dólar iniciou o dia no patamar de R$ 3,0800 e chegou até a mínima de R$ 3,0780. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em baixa de 0,33%. O mercado de títulos da dívida externa está fechado, devido ao feriado nos Estados Unidos. As bolsas de valores norte-americanas também não funcionam nesta segunda-feira.