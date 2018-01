Dólar opera em leve alta e Bolsa sobe 1,88% O dólar comercial, que iniciou o dia em queda, reverteu a tendência e às 11h24 opera em alta de 0,03%, cotado a R$ 3,1610 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana chegou até a máxima de R$ 3,1710. A mínima, até este horário, é de R$ 3,1480. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,88%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DI), com vencimento em janeiro de 2005, estão no patamar mínimo do dia, em 17,50% ao ano. Apesar do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ter mostrado crescimento dentro do esperado pelos analistas e da ata positiva da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ? veja matérias nos links abaixo ?, a recuperação dos mercados deve ser limitada pelo placar desfavorável ao governo ontem na votação da taxação dos inativos no STF, embora a votação ainda não tenha sido concluída. Nas mesas de negócios, a expectativa é de que o governo vai perder essa votação, o que é considerado um péssimo sinal para os investidores, na medida em que compromete a reforma da Previdência. Outra notícia positiva vem do lado externo. O preço do petróleo está em baixa numa antecipação ao anúncio pela Organização Países Exportadores de Petróleo (Opep) de aumento no teto da produção do grupo e também elevação antes do esperado da capacidade de produção da Arábia Saudita. Na Nymex, o barril para entrega em julho é negociado a US$ 40,00, mas chegou a ser cotado abaixo desse valor.