Dólar recua para R$ 3,52 nesta quinta-feira e Bolsa tem seu 3º prejuízo seguido

Em dia marcado pelo leilão de dólares realizado pelo Banco Central (BC), a moeda americana recuou em sua cotação e fechou a quinta-feira, 3, a R$ 3,52, queda de 0,79% para a cotação de abertura (R$ 3,55).

Com isso, a divisa americana interrompeu o ritmo de valorização reiniciada na segunda-feira e sustentada até ontem, quando obteve uma alta de 1,7%.

+ Fortalecimento do dólar pressiona economia de países emergentes

Segundo analistas, o principal motivo para o recuou foi mesmo o leilão de venda de dólares promovido pelo BC, de cerca de US$ 3 bilhões acima do montante dos contratos a vencer neste mês e que devem ser rolados. Mas a sinalização é pequena, com pouco poder para conter a escalada do dólar.

Além disso, o BC deixou vencer nesta quinta-feira um contrato de linha no valor de US$ 2 bilhões, enxugando, na prática, esse valor do sistema.

+ Dólar é cotado a R$ 3,55 e Banco Central anuncia intervenção para amenizar alta

Bolsa. No mercado de ações, pelo terceiro dia seguido, o Ibovespa recuou, influenciado desta vez não apenas pelo mau humor externo, mas também por questões domésticas.

O resultado da produção industrial de março, divulgado de manhã pelo IBGE, abaixo das expectativas, e balanços decepcionantes de companhias como Ultrapar e Cielo levaram investidores a avaliar que o Produto Interno Bruto (PIB) poderá crescer menos que o previsto em 2018, conduzindo o setor para uma nova perspectiva quanto ao preço das ações.

Assim, o índice Ibovespa, com as principais ações, terminou o dia em queda de 1,49%, aos 83.288,14 pontos.

+ Dólar teve melhor desempenho em abril. E em maio?

Juros. No mercado de juros futuros, os vencimentos de curto prazo subiram, com alguns participantes do setor considerando a possibilidade de a escalada do dólar reduzir as chances de o Comitê de Política Monetária (Copom) cortar a Selic no próximo encontro dos dias 15 e 16 de maio, ainda que a comunicação da autoridade monetária tenha sido bastante clara nas últimas semanas em relação a uma nova flexibilização da taxa.

Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou perto da estabilidade, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram. Os juros dos Treasuries também caíram.