Dólar opera em queda após rejeição de contas de Dilma pelo TCU

A situação pode estar muito ruim para o governo, mas o mercado de câmbio não reflete essa tensão. O dólar até abriu em alta, mas logo perdeu fôlego e passou a recuar. Às 13h53 (de Brasília), a moeda americana recuava 1,19%, cotada a R$ 3,83. Já a Bovespa subia 0,38% no mesmo horário, aos 49.100 pontos.

Um operador disse ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, mais cedo que o comportamento do dólar reflete também a percepção de que a rejeição das contas da gestão da presidente Dilma Rousseff pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e o andamento da ação pela impugnação da chapa de Dilma com o vice-presidente Michel Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) potencializam o risco de saída da presidente, seja via cassação ou processo de impeachment. Além disso, entra nessa conta o novo adiamento da votação dos vetos presidenciais no Congresso

Os investidores também digerem o recuo maior do que o esperado dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana passada, para 263 mil, de expectativa de 273 mil. Os pedidos da semana anterior foram revisados de 277 mil para 276 mil.