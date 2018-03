Dólar opera em queda desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia em queda, cotado a R$ 3,1370 na ponta de venda dos negócios. Às 10h42, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,1360, em baixa de 0,13% em relação aos últimos negócios de ontem. Para os investidores, o foco de atenção desta quinta-feira deve ser o resultado da votação do salário mínimo no Senado. Mas o início da sessão do plenário está marcado somente para 14h30 e, assim, muitas outras variáveis tendem a ter influência no mercado de câmbio, nesta manhã. Às 9h30, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o índice de preços aos produtores (PPI) subiu 0,8% - a maior alta desde março de 2003. O núcleo, que expurga os itens de alimentos e energia, teve alta de 0,3%. O aumento foi o maior em quatro meses. A previsão média de 20 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones era que o PPI subiria 0,6% em maio e que o núcleo do índice teria uma elevação de 0,2%. O mercado também deve ser influenciado pelo comportamento do petróleo, que está em alta.