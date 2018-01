Dólar opera em queda desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0360 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,13% em relação às últimas operações de ontem. Este foi o patamar máximo alcançado pela moeda norte-americana. Às 10h32, a moeda norte-americana está no patamar mínimo do dia e é vendida a R$ 3,0330, em queda de 0,23% em relação às últimas operações de ontem. Hoje o Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) decide a nova taxa de juros no país e, enquanto o resultado não for anunciado, às 15h15, os investidores vão operar em compasso de espera. A cautela dos investidores é menos em relação à nova taxa de juros norte-americana e mais provocada pela apreensão em torno do comunicado sobre a reunião do Federal Reserve. Isso porque os analistas fecharam consenso na aposta de que o juro norte-americano será elevado em 0,25 ponto porcentual hoje. Para setembro, no entanto, as opiniões se dividem. Muitos defendem que o juro fique estável, baseados nos últimos dados da atividade econômica norte-americana, que ficaram aquém das expectativas. O comunicado é que pode dar pistas sobre quem está certo. O mercado de petróleo segue nervoso perante as dúvidas sobre a relação entre quantidades ofertadas e demanda. O cenário de incerteza é alimentado diariamente por conflitos nas áreas de produção do produto e pelos problemas que envolvem uma das maiores empresas, a petrolífera russa Yukos. Reflexos no Brasil Mudanças nas taxas dos títulos americanos, costumam atingir diretamente os papéis da dívida de emergentes. Quanto os títulos dos Estados Unidos pagam juros mais altos, o investidor fica mais atraído por estes papéis. A tendência, portanto, é que as taxas dos títulos de países emergentes também fique maior, para que o investidor continue atraído por estes ativos. Para o Brasil, isso encarece a captação de recursos por parte de empresas e tende a reduzir o fluxo de dólares para o País, contribuindo para a depreciação do real frente ao dólar. Grande parte da expectativa de alta dos juros norte-americanos já está no preço dos ativos, o que faz com que a cotação do dólar nào seja tào afetada nesta terça-feira.