Dólar opera em queda desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia no patamar de R$ 3,0070, em queda de 0,03% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h50, a moeda norte-americana é negociada a R$ 2,9980 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,30%. Trata-se da cotação mínima até este horário. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. O mercado cambial iniciou esta terça-feira atento à inflação nos Estados Unidos. O CPI (inflação ao consumidor) registrou queda de 0,1% no índice cheio e alta de 0,1% no núcleo (preços sem efeitos sazonais) de julho, contra previsões de alta de 0,1% e de 0,2%, respectivamente. Ou seja, os números demonstram que a inflação está mais controlada do que o previsto. Este cenário contribui para uma alta mais gradual de juros nos Estados Unidos. Isso porque a política monetária de juros elevados é usada no controle da inflação. Com uma inflação mais controlada, os juros norte-americanos não teriam tanta força para subir. Para o Brasil, isso significa que seus títulos continuariam atraentes para os investidores estrangeiros, o que tende a provocar uma entrada maior de dólares no País, reduzindo a depreciação do real frente ao dólar O cenário interno também contribui para este cenário de queda do dólar. Informações mostrando recuperação vigorosa da atividade continuam mantendo a tranqüilidade dos investidores, que não se animam a comprar dólares com a estratégia de hedge (segurança).