Dólar opera em queda desde a abertura dos negócios O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9760 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,30% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h42, a moeda norte-americana é vendida a R$ 2,9750, em baixa de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. Depois de aprovada a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos no Supremo Tribunal Federal (STF), medida que contribui para o equilíbrio das contas do governo e agrada os investidores, o mercado financeiro volta-se novamente para o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. Nesta manhã, o contrato futuro de petróleo com vencimento em setembro, negociado em Nova York, aproximou-se de US$ 48,00, chegando à nova máxima de US$ 47,96 o barril. Veja nos links abaixo mais informações sobre a decisão do STF e o comportamento dos mercados.