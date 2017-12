Dólar opera na mínima do dia, a R$ 1,997 O dólar comercial operava há pouco na mínima do dia. A moeda norte-americana era cotada a R$ 1,997, uma queda de 0,30%. Ontem, a divisa rompeu o patamar de R$ 2,00 e fechou com alta de 0,75% em relação a sexta-feira da semana passada, cotada na venda a R$ 2,0030 - maior preço desde 24 de fevereiro de 1999. O avanço do comercial refletiu o nervosismo do mercado e o aumento de ordens de compra por tesourarias de bancos, além de um novo déficit na balança comercial.