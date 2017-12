Dólar oscila abaixo de R$ 2,7000 e fecha cotado a R$ 2,7090 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7090 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,88% em relação às últimas operações de ontem. É a cotação mais baixa desde 19 de junho de 2002, quando chegou a R$ 2,7070. No patamar mínimo do dia, a moeda norte-americana chegou à cotação R$ 2,6950. A máxima do dólar ficou em R$ 2,7330. No acumulado do ano, o dólar apresenta uma queda de 6,68%. O dólar comercial registrou forte queda hoje poucos minutos depois do anúncio do Banco Central (BC) sobre uma nova emissão de títulos da dívida brasileira. Com a captação de recursos no exterior, a entrada de dólares no País tende a aumentar ainda mais a oferta de moeda norte-americana no mercado, favorecendo a depreciação do dólar frente ao real.