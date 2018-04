Dólar oscila com vencimentos O dólar operou em alta durante toda a manhã de hoje, mas tem oscilado e passou a cair à tarde. Os especialistas atribuem esse comportamento principalmente aos vencimentos de títulos cambiais e da definição da taxa que balizará o valor dos contratos futuros de setembro, que ocorrem na segunda-feira. Ajudaram na queda da tarde as atuações do Banco Central (BC). Em relação ao leilão de títulos cambiais, a percepção do mercado é de que o BC conseguirá prorrogar, pelo menos, parte dos US$ 1 bilhão oferecidos hoje. Segundo um especialista ouvido pela Agência Estado, se o BC não conseguisse rolar nada desse vencimento de US$ 1,6 bilhão do próximo dia 2 (US$ 600 milhões já foram rolados ontem), a pressão no dólar à vista tenderia a ser maior. Isso porque quem saísse da posição em títulos tenderia a buscar outros ativos cambiais, principalmente o dólar, para recompor sua posição em câmbio. Sobre o leilão diário de linha complementar de financiamento às exportações, que não obteve sucesso na manhã de hoje, as avaliações ainda não são consensuais. Para uma oferta de US$ 100 milhões, como habitual, houve demanda de somente US$ 72 milhões e o BC não aceitou nenhuma proposta. A regulamentação desses financiamentos é muito restritiva e o mercado considera as taxas altas. Mas por trás dessas dificuldades, o fato comum é de que a demanda por linha comercial não está se mostrando tão forte e urgente quanto parecia. Vale lembrar que, até agora, o BC vendeu um total de US$ 438,5 milhões em cinco dias úteis. Como no total o BC reservou US$ 2 bilhões para essas operações, ainda há US$ 1,5 bilhão em caixa. A manutenção do dólar em patamares altos limita as quedas no mercado de juros. Apesar do alívio verificado nos últimos dias, os investidores continuam bastante reticentes em relação à possibilidade de corte antecipado da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia. Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) autorizou o BC a reduzir a Selic se considerasse adequado, pelo instrumento do viés de baixa. Mas ninguém no mercado acredita nisso. Mercados Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0900; estável em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,0800 e o máximo, de R$ 3,1630. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 33,42% no ano e de 10,95% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 20,070% ao ano, frente a 20,260% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 23,400% ao ano, frente a 23,620% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em queda, com investidores vendendo papéis para embolsar os lucros dos últimos dias e refletindo o pessimismo recente nas bolsas norte-americanas. A Bovespa opera em queda de 0,13% em 10366 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 347 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma alta de 23,67% em 2002 e de 6,16% só em agosto. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,35% (a 8663,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 1,53% (a 1334,53 pontos). O euro opera em alta de 0,67%; sendo negociado a US$ 0,9846. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,74% (379,73 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.