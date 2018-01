Dólar oscila durante a manhã Com um olho nos EUA e outro no fluxo de capitais e na movimentação das posições dos bancos, o mercado de câmbio voltou a registrar oscilações nesta segunda-feira. O dólar abriu em alta e chegou a subir 0,55% na máxima, quando foi cotada a R$ 1,809. O preço mais alto, contudo, atraiu vendas, inclusive de exportadores, e o dólar acabou caindo e encerrou a manhã com alta menor, em R$ 1,806. Agora a tarde já voltou para o patamar de R$ 1,809. Analistas e operadores não se mostram preocupados com a alta. Há quem considere que o próprio governo pode estar satisfeito com o dólar no patamar de R$ 1,80. Neste nível, o câmbio não ameaçaria a inflação e poderia dar um estímulo adicional às exportações. Ainda que o dólar e o juro mais altos possam ter o efeito colateral de encarecer a dívida, o saldo para a economia, não havendo maiores excessos nas taxas, seria positivo. O Brasil precisa exportar mais para conseguir um melhor equilíbrio de suas contas externas. A instabilidade do mercado externo ainda pode afetar o cenário brasileiro. É certo que o investimento direto, ou seja, aquele que é aplicado em empresas e produção, com horizonte de longo prazo, financia hoje com sobras o déficit do país com o exterior - diferença entre o que o país recebe e gasta na compra e venda de bens e serviços. Mas o Brasil é ainda muito vulnerável ao que acontece no mercado internacional. Assim, a manutenção de um cenário de juros e câmbio mais alto pode ajudar a melhorar as expectativas sobre como o Brasil ultrapassará o atual período de turbulência no exterior. Se depender do cenário externo, o dólar ainda deve continuar com alguma pressão pelo menos até a reunião do FED, no dia 16. Virou lugar comum dizer que uma elevação de 0,50 ponto no juro americano já está "no preço". Ou seja: a atual cotação dos ativos - como ações, dólar e títulos de renda fixa - já incluiria os efeitos desta expectativa. Mas ninguém está tranqüilo.