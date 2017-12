Dólar oscila e encerra o dia em queda de 0,35% O dia foi de oscilação no mercado de câmbio. Depois de abrir cotado a R$ 2,8720 na ponta de venda dos negócios, em baixa em relação às últimas operações de ontem, o dólar subiu e atingiu o patamar máximo do dia, em R$ 2,8980, apontando uma alta de 0,80%. A cotação mínima desta terça-feira ficou em R$ 2,8590. No encerramento do dia, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,8650 na ponta de venda, registrando uma queda de 0,35% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, o dólar acumula uma depreciação frente ao real de 3,54% em junho e de 19,07% no ano.