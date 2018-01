Dólar oscila e oscila, à espera de definição sobre guerra O dólar à vista mostra muita volatilidade na manhã de hoje, com a cotação do mercado à vista oscilando constantemente, passando de queda para alta e de alta para queda em questão de minutos. Na máxima até as 11h35, a moeda norte-americana atingiu R$ 3,671 e na mínima, R$ 3,636, com uma diferença de 0,96% entre as duas pontas. O comportamento reflete as incertezas e diversidade de impressões dos investidores sobre a iminente guerra do Iraque. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.